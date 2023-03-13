Надела платье с 3D цветами и повторила трюк Анджелины Джоли: рассматриваем образ Николь Кидман

Звезда сделала ставку на свои роскошные ноги, а также надела с мужем образы одного бренда.

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 95-я церемония награждения "Оскар", где традиционно отметили таланты лучших актеров, режиссеров и выбрали фильм года.

Одной из гостей церемонии стала 55-летняя Николь Кидман, которая сама является лауреатом премии, поскольку в 2003 году получила "Оскар" за роль британской писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы" ( тогда она была первой актрисой из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль").

Кидман в этот раз решилась на тренд с пайетками, поскольку надела черное платье на одно плечо с разрезом до бедра, которое было украшено объемными 3D розами, украшающими ее талию и плечо.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Автором этого наряда является бренд Giorgio Armani.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Платье Николь дополнила роскошными туфлями на ремешках, у которых был интересный каблук с золотым элементом.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На "Оскар" она прибыла вместе со своим мужем Китом Урбаном. Музыкант решил соответствовать жене, поэтому надел классический черный смокинг от Giorgio Armani.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

А вот что касается Николь, то она решила повторить перед камерами легендарный трюк Анджелины Джоли с ногой - актриса выставила одну ногу в бок, демонстрируя эффектный разрез платья.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

В 2012 году Анджелина Джоли произвела фурор на красной дорожке, когда появилась в черном бархатном платье от Versace с очень высоким разрезом, Тогда она демонстрировала ногу, выставив ее из тяжелой бархатной юбки. Этот образ в результате стал мемом.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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