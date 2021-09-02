Надела платье с бретельками из бисера: модель Сара Сампайо стала гостьей Венецианского кинофестиваля

Посетила девушка премьерный показ фильма "Параллельные матери".

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret, 30-летняя Сара Сампайо, выбрала для красной дорожки первого дня Венецианского кинофестиваля черное платье от итальянского бренда Giorgio Armani. Но что интересно, наряд модели был впервые представлен в коллекции Fall-Winter 2008 года.

Длинное платье с пышной юбкой сшито из люрексной ткани и черного шифона, а его верх украшают две бретельки из черно-белого бисера. Образ Сары получился макисмально лаконичным, ведь она его дополнила лишь макияжем, собранными в пучок волосами и парой черный сережек.

Сара Сампайо / Associated Press

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