Надела платье с эффектным разрезом: Игги Азалию сфотографировали в Нью-Йорке

Девушка редко выходит в свет, поэтому это ее появление в городе удивило. Выглядела она, как всегда, стильно.

Хип-хоп-исполнительница и с недавнего времени еще и звезда OnlyFans Игги Азалии попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. 32-летнюю знаменитость заметили в районе Сохо, когда она шла к своей машине.

На Игги в тот день было обтягивающее платье с черно-красным принтом от Louisa Ballou, стоимость наряда - 730 долларов.

Образ певица дополнила черными лакированными сапогами на шпильках и черными солнцезащитными очками. Длинные светлые волосы Игги распустила и накрутила в легкие объемные волны, сделала легкий макияж, светлый маникюр и надела браслет с бриллиантами на запястье.

Игги Азалия / Фото: Getty Images

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