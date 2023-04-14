Надела платье с графическим принтом: Эмили Ратажковски привлекла внимание пикантным нарядом

Этот образ напомнил нам наряд другой звезды.

Супермодель Эмили Ратажковски привлекла всеобщее внимание 13 апреля, когда шла со своей подругой на обед в Нью-Йорке. Знаменитость была в тот день одета в черно-белое платье от бренда Miaou с графическим принтом.

Наряд имел халтер в виде водолазки, американскую пройму и асимметричную, немного расклешенную книзу юбку. Стоимость такого платья - 295 долларов, и похоже, что на него нанесены кадры из фильма "Беспечный ездок" 1969 года.

Наряд модель дополнила коричневыми сапогами от Dior, сумкой Miu Miu в стиле Y2K и солнцезащитными очками от бренда Dmy by Dmy.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Однако из-за того, что пройма у платья была очень глубокой, Эмили показала в этом наряде немного больше, чем хотела.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Этот фасон платья и принт немного напомнили нам легендарное платье Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе" с "газетным" принтом, которое создал дизайнер Джон Гальяно для коллекции Christian Dior осень-зима 2000-2001.

Сара Джессика Паркер в платье Dior / Фото: Getty Images

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