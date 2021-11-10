Надела платье с кокетливым разрезом: 88-летняя Джоан Коллинз сходила с мужем на мероприятие

Надела платье с кокетливым разрезом: 88-летняя Джоан Коллинз сходила с мужем на мероприятие

Звезда выглядела потрясающе и с радостью позировала фотографам.

9 ноября в Лондоне состоялся ужин, устроенный диетологом Габриэлой Пикок, чтобы отпраздновать выпуск ее книги "К прекрасному самочувствию за две недели" в клубе Pavilion. Мероприятие посетило множество знаменитостей, среди которых были звезда мыльных опер Джоан Коллинз и ее муж Перси Гибсон.

88-летняя актриса любит гламурные наряды, поэтому надела черное платье с длинными рукава и россыпью страз. Сбоку у наряда был очень высокий разрез, который оголял ногу актрисы. Образ она дополнила массивными серьгами, небольшой вечерней сумкой, колготками в сетку и туфлями на каблуке.

Джоан Коллинз / Getty Images

Также это мероприятие посетила и принцесса Беатрис, которой диетолог Габриэлой Пикок помогала похудеть.

Принцесса Беатрис / Getty Images

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