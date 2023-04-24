Надела платье с кружевным декольте и пайетками: звезда "Мстителей" Бри Ларсон на красной дорожке

Актриса решила не утяжелять образ, поэтому не использовала слишком яркий украшений и макияжа.

Звезда "Мстителей" Бри Ларсон, которая исполняла во франшизе роль супергероя Капитана Марвела, посетила ежегодную церемонию вручения премии Fashion Los Angeles Awards The Daily Front Row. Мероприятия прошло в Беверли-Хиллз, и там уже традиционно чествовали самых успешных представителей модной индустрии за последний год.

Для своего появления на красной дорожке Бри выбрала довольно популярную модель платья от бренда Rodarte.

У наряда была шелковая длинная юбка А-силуэта со шлейфом, глубокое декольте, украшенное кружевом, а вот топ был расшит красными пайетками, также у него были рукава-фонарики.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Образ Ларсон дополнила лишь лаконичными красными серьгами-пусетами в виде сердечек, очень простой прической и легким макияжем.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

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