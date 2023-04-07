Надела платье с перьями: звезда "Игры престолов" появилась на красной дорожке в роскошном образе

Платье было лаконичного фасона, но из-за необычного декора смотрелось оригинально и стильно.

48-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в популярных сериалах "Игра престолов" и "Тед Лассо", появилась на красной дорожке церемонии вручении премии GQ Global Creativity Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

Она выбрала для мероприятия интересное черное длинное платье без рукавов с необычным декором в виде черно-белых перьев. Они были расшиты в верхней части наряды и обильно украшали юбку.

Вечерний образ Ханна дополнила босоножками, нежным молочным маникюром, украшениями с бриллиантами и часами на запястье. Волосы актрисы были собраны в высокую прическу.

Ханна Уэддингем / Фото: Associated Press

Напомним, что Ханну в этом году мы увидим в качестве ведущей “Евровидения”, которое пройдет в британском городе Ливерпуле. Также среди ведущих будет и украинская звезда Юлия Санина.

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