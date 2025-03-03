Надела платье с пикантным акцентом на ягодицах: Зои Кравиц удивила дизайном своего наряда

Смелый наряд очень напомнил тот, который когда-то носила Леди Гага.

Дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица, которая сделала не менее впечатляющую кинокарьеру, регулярно появляется на вечеринке Vanity Fair Oscar Party. Мероприятие проводится в Калифорнии после официальной церемонии вручения наград "Оскар".

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

В этот раз она выбрала на первый взгляд скромное черное платье с длинными рукавами и без глубокого декольте. Наряд был от бренда Saint Laurent, с которым Зои, давно сотрудничает, но был у него один секрет - на спине платье украшали прозрачные вставки.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

На спине была вшита сетчатая ткань, декорированная стразами, а также платье украшал небольшой бант.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Волосы Зои собрала в низкий пучок, надела гламурные украшения от Jessica McCormack, а также туфли на каблуках от того же бренда Saint Laurent.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Этот наряд с обнаженными ягодицами напомнил образ Леди Гаги с "Оскара", который та продемонстрировала в 2023 году из коллекции осень-зима 2023-2024.

Леди Гага в 2023 году / Фото: Associated Press

Леди Гага в 2023 / Фото: Associated Press

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