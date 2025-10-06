ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Надела платье с пышной юбкой и кокетливо позировала: Пэрис Хилтон удивила выбором наряда

Гламурные наряды со стразами и кожей голливудская звезда заменила пышной юбкой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Американская светская львица Пэрис Хилтон посетила Неделю моды в Париже и появилась на нескольких показах. Одним из мероприятий, на котором она блистала перед фотографами, был показ бренда Vivienne Westwood, во время которого креативный директор бренда Андреас Кронталер презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис надела на шоу платье-бюстье с пышной юбкой с глубоким креативным декольте и корсетом. Наряд включал несколько видов ткани — цветочную и однотонную зеленую.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Спереди наряд был украшен бахромой серого цвета, которая придавала образу текстуры и эффектно двигалась с движениями известной блондинки.

Пэрис дополнила образ туфлями на огромной платформе, высокими белыми перчатками и очками в белой оправе. На ее шее сверкало колье с камнями, а прическа была высокой и объемной.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

На мероприятие Хилтон пришла со своей младшей сестрой Ники, которая выбрала наряд-тройку: юбку, жилетку и оверсайз жакет.

Пэрис и Ники Хилтон / © Associated Press

Пэрис и Ники Хилтон / © Associated Press

Ранее Ники Нилтон также заметили вместе с мамой на показе новой коллекции весна-лето 2026 бренда Giambattista Valli. Они появились на шоу в романтических платьях с цветочным принтом.

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie