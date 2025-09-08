- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Надела платье с трендовым принтом и баской: Ариана Гранде привлекла внимание странным нарядом
В воскресенье в США состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards 2025, гостьей которой стала Ариана Гранде.
За годы своего существования это мероприятие стало площадкой для демонстрации невероятно запоминающихся образов знаменитостей, включая мясное платье Леди Гаги. Певица Ариана Гранде, появилась на красной дорожке церемонии MTV Video Music Awards в платье Fendi в трендовый принт горошек.
Также наряд Арианы дополняла баска, которая в последние несколько сезонов тоже стала очень популярной на красных дорожках. Платье она носила с туфлями от Jimmy Choo и прической-хвостом.
Затем это платье певица сменила несколько раз за время мероприятия. Ариана также выходила на сцену в платье от Steve O Smith из коллекции осень-зима 2025, которое имело пышную юбку.
Также Ариана представила выступление Мэрайи Кэри на церемонии в черном платье от Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025. Это был черный наряд из полупрозрачной ткани.
Последним нарядом Гранде было белое платье балерины от Givency из коллекции осень-зима 2025. В этом платье она получила награду за лучшее видео года за песню Brighter Days Ahead.