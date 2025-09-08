Надела платье с трендовым принтом и баской: Ариана Гранде привлекла внимание странным нарядом

Ариана Гранде / © Associated Press

За годы своего существования это мероприятие стало площадкой для демонстрации невероятно запоминающихся образов знаменитостей, включая мясное платье Леди Гаги. Певица Ариана Гранде, появилась на красной дорожке церемонии MTV Video Music Awards в платье Fendi в трендовый принт горошек.

Ариана Гранде / © Associated Press

Также наряд Арианы дополняла баска, которая в последние несколько сезонов тоже стала очень популярной на красных дорожках. Платье она носила с туфлями от Jimmy Choo и прической-хвостом.

Ариана Гранде / © Associated Press

Затем это платье певица сменила несколько раз за время мероприятия. Ариана также выходила на сцену в платье от Steve O Smith из коллекции осень-зима 2025, которое имело пышную юбку.

Ариана Гранде / © Associated Press

Также Ариана представила выступление Мэрайи Кэри на церемонии в черном платье от Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025. Это был черный наряд из полупрозрачной ткани.

Ариана Гранде / © Associated Press

Последним нарядом Гранде было белое платье балерины от Givency из коллекции осень-зима 2025. В этом платье она получила награду за лучшее видео года за песню Brighter Days Ahead.

Ариана Гранде / © Associated Press