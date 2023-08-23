Надела платье с яркими цветами: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" вышла на забастовку

Актриса решила поддержать коллег и своим присутствием привлечь еще больше внимания к проблеме.
В Америке продолжается историческая забастовка работников киноиндустрии - люди выходят на улицы в Калифорнии и Нью-Йорке. Среди тех, кто решил поддержать коллег по цеху было много известных личностей, но также под прицел фотографов попала и комедийная актриса - звезда сериала Удивительная миссис Мейзел" - Рэйчел Броснахэн.
На забастовку она пришла в черном свободном мини-платье с крупным цветочным принтом. У платья были небольшие рукава, V-образное декольте и пуговицы спереди.
Наряд актриса сочетала с белыми кедами и солнцезащитными очками.
Среди знаменитостей, которые также попали под прицел папарацци были Ричард Гир и Сьюзан Сарандон, которая к тому же пришла в вышиванке.
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