Надела платье-сетку: Дуа Липа посетила вечеринку на Сент-Барте

Мы уже рассказывали вам о самых откровенных звездных выходах уходящего года.

26-летняя Дуа Липа решила дополнить наш топ откровенных звездных нарядов и пришла вчера на вечеринку LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на острове Сен-Барт в полупрозрачном зеленом платье-сетке от Stella McCartney, из-под которого виднелось зеленое нижнее белье.

Свой аутфит Липа дополнила босоножками на каблуках, маникюром в зеленых оттенках, несколькими кольцами на пальцах, в том числе и кольцом с зеленой бабочкой. Также Липа надела розовые пластиковые серьги и распустила длинные черные волосы, а макияж на лице сделала с акцентом на глаза и губы.

Дуа Липа / Getty Images

На этой же вечеринке присутствовала модель Фрида Аасен, компанию на мероприятии Фриде составил ее жених Томи Чиабра, он выступал соорганизатором события.

Фрида Аасен / Getty Images

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