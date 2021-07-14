Надела платье-скелет: финская актриса появилась в необычном наряде в Каннах

На кинофестивале она посмотрела премьеру франко-бельгийского художественного фильма режиссера Джулии Дюкорно "Титан".

Красная дорожка в Каннах в этом году не на шутку удивляет, ведь за неделю фестиваля звезды продемонстрировали самые невероятные и эффектные наряды. Одним из образов, который выделялся на фоне пышных юбок и декольте, стало платье 37-летней финской актрисы Сейди Хаарлы.

Девушка появилась на красной дорожке в черном наряде с декором в виде скелета, который был выполнен стразами и камнями. Волосы она уложила в небрежную высокую прическу и дополнила свой экстравагантный образ черными туфлями-лодочками и сумкой с короткой ручкой и перьями.

Сейди Хаарла / Getty Images

Также свой необычный наряд вчера продемонстрировала супермодель Коко Роша. Звезда подиума надела пышное бордовое платье от Dior.

Коко Роша / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Лучшие наряды на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку