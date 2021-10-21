Надела платье-смокинг: сестра Кейт Мосс появилась на вечеринке в Лондоне

Лотти - одна из главных тусовщиц Лондона.

Младшая сводная сестра британской супермодели Кейт Мосс - 23-летняя Шарлотта, которую поклонники больше знают под сокращенным именем Лотти, сходила на вечеринку в Лондоне. Мероприятие, которое она посетила, было посвящено презентации Disco Crimbo, поэтому гости выходили на лед, чтобы попробовать свои силы в керлинге (спортивная игра на льду). По такому случаю Лотти решила одеться в наряд синих оттенков и выбрала атласное платье-смокинг MIMII London, которое надела поверх короткого мини на бретельках.

Из аксессуаров она выбрала золотые босоножки на высоком каблуке и со стразами, которые хорошо сочетались с небольшой сумкой и золотыми украшениями.

Лотти Мосс / Getty Images

В атласном луке Лотти также появлялась несколько недель назад, но он был менее удачным. Тогда Лотти, попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку в ресторан Chiltern Firehouse. На ней было черное длинное платье с разрезом.

Лотти Мосс / Getty Images

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