Надела платье-террариум: 22-летняя модель ошеломила выбором необычного наряда для мероприятия

Наряд светился как ночник и идеально вписался в тему мероприятия.

Американская модель Амелия Грей Хэмлин - представительница так называемых nepo babies - детей известных родителей, которые сделали карьеру благодаря их протекции и деньгам. Она родилась в семье Гарри Хэмлина - актера, писателя и предпринимателя, и Лизы Ринны - актрисы, модели и телеведущей.

Амелия Грэй Хэмлин / Фото: Associated Press

В этом году Амелия дебютировала на Met Gala, а в качестве наряда выбрала платье-террариум от бренда Undercover, которое модельер и основатель бренда Дзюн Такахаси презентовал в коллекции весна-лето 2024.

Наряд представлял из себя желтое платье, которое состояло из двух частей - наряда из ткани и пластика. Второй пластиковый элемент буквально скручивался болтами на теле модели. Внутри террариума были фиолетовые розы.

Амелия Грэй Хэмлин / Фото: Associated Press

Дополняли наряд украшения от Messika, золотые босоножки, мокрая прическа и яркий макияж с фиолетовой помадой, которая сочеталась по цвету с цветами лежащими в платье. Внутри у наряда была подсветка.

Амелия Грэй Хэмлин / Фото: Associated Press

Наряд Такахаси не только идеально вписывался в тему мероприятия, которая звучала как "Сад времени", но также занял знаковое место в самой выставке в Метрополитен-музее, поскольку изображен на афишах.

Также в технологическом произведении искусства на это мероприятие пришла девушка по имени Мона Патель. Она тоже стала дебютанткой Met Gala 2024, а выбранный ею наряд являл собой кинетическое платье-бабочку от Iris Van Herpen.

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