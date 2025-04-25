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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Надела платье с белым принтом: 67-летняя дочь Джона и Жаклин Кеннеди посетила Time100 Gala

Кэролайн Кеннеди — дочь застреленного в 1963 году президента США Джона Кеннеди и его супруги Жаклин — одной из самых известных первых леди в мире.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кэролайн Кеннеди

Кэролайн Кеннеди / © Associated Press

Сейчас ей 67 лет, и она, как и ее отец, связала свою жизнь с политикой и юриспруденцией — она занимала пост посла США в Австралии, а также была послом США в Японии.

На этой неделе женщина вышла на красную дорожку. Кэролайн Кеннеди посетила гала-вечер Time100 2025 в Линкольн-центре. Перед камерами она позировала в платье от бренда Valentino с белым принтом и расклешенными рукавами три четверти.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ она дополнила небольшой сумкой, а также туфлями с ремешками. В ушах у нее можно увидеть красивые серьги с жемчужинами. Компанию ей на красной дорожке составил Эндрю Форрест — австралийский предприниматель, который дополнил смокинг кашне от Versace.

Ранее мы рассказывали, что мать Кэролайн — Жаклин Кеннеди — обожала бренд Valentino и носила наряды о этой марки на протяжении многих лет. Одним из ее любимых платьем был наряд с рюшами, который она имела в нескольких оттенках.

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

Джон и Жаклин Кеннеди, их свадьба 12 сентября 1953 года / © Associated Press

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