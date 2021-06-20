Надела платье в цвет неба: беременная Катя Осадчая на одесском побережье

Телеведущая поделилась несколькими красочными снимками из Одессы.

Катя Осадчая опубликовала несколько новых фотографий, которые сделала во время очередной командировки. На фото звездная ведущая позирует в небесно-голубом платье в принт виши, с приспущенными рукавами-фонариками и обута в белые эспадрильи с черными носками.

На шее у Кати бирюзовое украшение, волосы собраны в хвост, а на лице большие очки от солнца. Звезда сфотографировалась у знаменитой открытой двери на одесском пляже. Наряд Осадчей прекрасно подчеркивал ее уже большой беременный живот.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"В цвет неба традиционное фото у дверей. Какие ваши планы на длинный уикенд? С солнцем веселее. В Одессе пляжный сезон еще не начался. Но море - всегда хорошая идея, даже если и по работе", - написала ведущая "Светской жизни" в подписях под фотографиями.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Ранее, напомним, Осадчая показывала, как выглядит в вечернем платье и на каблуках, пребывая уже во втором триместре своей беременности.

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