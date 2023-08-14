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Надела платье в цветочный принт: актриса Кристина Хендрикс продемонстрировала яркий лук

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Надела платье в цветочный принт: актриса Кристина Хендрикс продемонстрировала яркий лук

Кристина Хендрикс / Фото: Getty Images

В руках у нее было несколько пакетов, вероятно, с подарками. Мероприятие, которое она посетила, вечеринка знаменитого продюсера Дженнифер Кляйн, особенность которой в том,Ю что вход разрешен на праздник только женщинам.

Актрису Кристину Хендрикс, известную по роли Джоан Холлоуэй в сериале "Безумцы", заметили фотографы с пакетами в руках. Знаменитость шла на ежегодное мероприятие Day of Indulgence.

На Кристине было длинное платье с рукавами и рюшей на юбке, также его украшал красивый цветочный принт. Талию подчеркнул пояс, который она завязала на бант.

Наряд Хендрикс дополнила солнцезащитными очками, золотистыми босоножками на низком ходу и набором украшений - золотыми серьгами в ушах и кольцом на руке. Также на шее у нее висел медальон на тонкой цепочке.

Особое внимание привлекала прическа актрисы, поскольку свои роскошные рыжие волосы она уложила в пышные локоны.

Кристина Хендрикс / © Getty Images
Кристина Хендрикс / Фото: Getty Images

Также на странице в соцсети звезда показала несколько деталей своей жизни, опубликовав селфи, скрины и фото, которые сделала на прошлой неделе.

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Дата публикации
Просмотры
370
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