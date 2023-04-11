Надела платье с цветочным принтом: беременную Румер Уиллис заметили с бойфрендом в Лос-Анджелесе

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса - 34-летняя Румер - продемонстрировала романтический образ в длинном желтом платье с цветочным принтом, которое сочетала с мягким желтым кардиганом.

У наряда были карманы, небольшие рюши на подоле и полукруглый вырез. Дополнила она свой образ плетеной сумкой, удобной обувью и несколькими лаконичными украшениями на шее. Волосы Румер собрала в пучок.

Под прицел фотографов она попала со своим возлюбленным певцом и музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Пара ходила за покупками в супермаркет Erewhon Market, а также зашли в кафе, где они купили несколько напитков и перекусили.

Румер Уиллис с бойфрендом / Фото: Getty Images

Румер сейчас беременная, для нее и Дерека это первый ребенок. Также малыш станет первым внуком для Деми Мур и Брюса Уиллиса. Со своим бойфрендом Румер в отношениях не очень давно, он независимый музыкант, который также известен как DRT, помимо своей сольной музыки он был фронтменом и ведущим вокалистом группы Vista Kicks.

Румер Уиллис с бойфрендом / Фото: Getty Images

Согласно изданию Daily Mail, Румер планирует домашние роды без лекарств. Также будущая мать решила не устраивать Gender reveal party, чтобы узнать пол ребенка.

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