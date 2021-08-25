Надела платье с цветочным принтом: Келли Кларксон снимает новый клип в Нью-Йорке

Фотографам удалось сделать яркие фото со съемочной площадки.

Американская певица и телеведущая Келли Кларксон попала под прицел папарацци, во время съемок своего нового клипа. Съемки проводились в нью-йоркском метро и Коламбус-серкл.

Келли была одета в цветастое платье, черные колготки и кеды, а вот ее волосы были уложены в объемные локоны.

Келли Кларксон / Getty Images

На какой именно трек Келли снимает клип, пока неизвестно, но, похоже, в нем также появится актриса Кристин Ченовет, ведь она тоже попала под прицел фотографов вместе с Кларксон. На Кристин было черное мини-платье в пайетки и красивые фиолетовые туфли на каблуках.

Келли Кларксон / Getty Images

Напомним, Келли является тренером шоу The Voice с 2017 года, и в эфирах она неоднократно демонстрировала красивые образы в вечерних платьях.

Красивые образы Келли Кларксон (12 фото)

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