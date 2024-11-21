Надела платье в горох и с огромным цветком: Крисси Тейген повторила лук супермодели Алессандры Амбросио

Нежное и романтичное платье совсем не подходило для осенней погоды, но звезда решила на это не обращать внимания.

Известную модель Крисси Тейген, которая также является многодетной матерью, заметили в районе Ист-Виллидж, в Нью-Йорке. Красавица вышла из машины и направлялась куда-то по своим делам.

Она продемонстрировала свои роскошные длинные и стройные ноги в мини-платье от бренда Zimmermann. Это был наряд белого цвета, которое украшал принт горох, рюши и большой цветок на груди, спина у наряда была открытой.

Образ Крисси дополнила черными колготками, туфлями с ремешками на каблуках, а также красивыми серьгами. Волосы модели были уложены в красивую романтичную прическу.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Стоимость такого наряда составляет 1 850 долларов, но Крисси не единственная звезда, полюбившая это платье. Точно такое же надевала бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая прославилась на весь мир сотрудничеством с брендом Victoria's Secret. В прошлом месяце она надела это платье в горох на вечеринку в Лос-Анджелесе.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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