Надела платье в горох: стильная Деми Мур на презентации книги

Актриса в последнее время не пропускает светские мероприятия.

Деми Мур посетила презентацию фотокниги Drivebys фотографа Брайана Боуэна Смита, которая состоялась в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость появилась в платье с длинными рукавами и принтом в мелкий горох от бренда Fendi.

Наряд она дополнила длинным шарфом, черными сапогами, квадратной сумкой и очками для зрения. Волосы Деми были распущены и выровнены, а на лице она сделала очень природный и практически незаметный макияж.

Деми Мур / Getty Images

В последнее время Мур ведет активную светскую жизнь и часто появляется на тусовках и различных модных мероприятиях. Компанию актрисе зачастую составляет ее дочь. Например, на недели моды в Париже она также продемонстрировала несколько роскошных луков, а также побывала на мероприятии в Лос-Анджелесе, в платье от Schiaparelli.

Деми Мур / Associated Press

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