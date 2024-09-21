Надела платье в ромашки: Кирстен Данст посетила показ новой коллекции Модного дома Gucci

Актриса подчеркнула фигуру обтягивающим нарядом.
42-летняя Кирстен Данст посетила показ новой коллекции Модного дома Gucci. Шоу бренда состоялось в рамках Недели моды в Милане и на нем креативный директор Сабато де Сарно презентовал публике коллекцию весна-лето 2025.
Кирстен выбрала для мероприятия платье-бюстье со складками на талии и бедрах, а также с принтом в виде небольших ромашек. Носила этот наряд она с черными слингбэками, сумкой и солнцезащитными очками.
Волосы актриса уложила в легкие и немного небрежные локоны, а также сделала лаконичный макияж.
Похожее платье на это же мероприятие надела коллега Кирстен - актриса Джессика Честейн. На ней тоже было платье в ромашки, но немного другого фасона. В этом наряде она излучала итальянский шик.
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