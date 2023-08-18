Надела платье в рубчик и с вырезами на талии: Анджелина Джоли появилась в эффектном наряде

Хотя это платье было сдержанного цвета, его фасон значительно отличался, что она надевала в последнее время.
Сейчас Анджелина Джоли проводит время в Нью-Йорке, где временно сосредоточена ее работа - она выступает в качестве ведущего продюсера в новом бродвейском мюзикле "Аутсайдеры". Актриса устроила на работу в этот мюзикл свою 15-летнюю дочь Вивьен Джоли-Питт.
Направляясь на работу актриса попала под прицела папарацци. На Анджелине было длинное черное приталенное платье, которое она носила без бюстгальтера из-за чего было отчетливо виден силуэт груди.
Также у платья была фактура в мелкий рубчик, развевающиеся рукава-флаттер и круглые вырезы на талии.
Образ звезда дополнила солнцезащитными очками от бренда Valentino и сумкой от Saint Laurent. Обула она туфли на высоких каблуках, а в руке несла пальто.
А вот днем ранее ее сфотографировали с сыном Паксом. Тогда на актрисе был черный шелковый топ с кружевной отделкой и элегантный черный брючный костюм.
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