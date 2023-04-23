Надела платье в стиле Clowncore: Зои Салдана на премьере "Стражей Галактики" в смелом луке

В последние несколько сезонов особой популярности в мире моды и соцсетей набирает клоунская эстетика известная еще как Clowncore. Подобные вещи не редкость и ранее были представлены у разных брендов и дизайнеров, но в этом году вещи в стиле Арлекина можно встретить все чаще. Особо отличился бренд Armani, поскольку вся их последняя коллекция была в этой эстетике.

В субботу, 22 апреля, в стиле Clowncore появилась на публике американская звезда Зои Салдана. Актриса выбрала платье от Armani для презентации третьей части фантастического фильма "Стражи Галактики".

Мероприятие проходило в Париже, в Диснейленде. Актриса надела черные колготки и туфли на каблуках, а ее платье полностью состояло из ромбов разных цветов.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Элементы платья были расшиты мелкими пайетками, также у наряда было очень глубокое декольте, практически до пупка, и тонкие бретельки.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Волосы Зои собрала в пучок, дополнила образ несколькими украшениями и сделала сверкающий макияж и тенями и блеском для губ.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На мероприятии с ней появился также Крис Пратт - исполнитель главной роли в этой франшизе.

Зои Салдана и Крис Пратт / Фото: Associated Press

Также на презентации позировали и другие звезды "Стражей Галактики": Вин Дизель, Пом Клементьефф, режиссер Джеймс Ганн и Карен Гиллан.

Вин Дизель, Пом Клементьефф, режиссер Джеймс Ганн, Крис Пратт, Зои Салдана, Карен Гиллан / Фото: Associated Press

Эта часть истории о Стражах Галактики станет последней.

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