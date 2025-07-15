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- Шоу-бизнес
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Надела платье в виде бабочки: Сара Мишель Геллар на презентации нового фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"
Известная актриса подчеркнула ноги и свой красивый бронзовый загар мини-платьем.
Актриса Сара Мишель Геллар посетила премьеру фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», который стал продолжением одноименного фильма 1997 года, в котором она сыграла с Фредди Принце-младшим — своим мужем.
Сара Мишель появилась в этот раз на мероприятиях как гостья. Она носила мини-платье от Oscar de la Renta из коллекции 2025 года, которое было очень необычного дизайна, ведь сшито как будто из крылышек бабочки. На самом деле каждая деталь наряда была пришита вручную и имела сложную вышивку с градиентом.
Образ актриса дополнила оранжевым клатчем-коробкой и туфлями на каблуках такого же цвета. Волосы Геллар были собраны и уложены в романтическую прическу.
Фредди Принц-младший тоже вышел для фото и был одет в тот день в темно-синий костюм свободного фасона, который носил с футболкой и лоферами.
Также недавно было объявлено об еще одном перезапуске — планируется продолжение сериала «Баффи — истребительница вампиров», в котором Сара Мишель сыграла главную роль и прославилась. Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую.