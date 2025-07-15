Надела платье в виде бабочки: Сара Мишель Геллар на презентации нового фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

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Актриса Сара Мишель Геллар посетила премьеру фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», который стал продолжением одноименного фильма 1997 года, в котором она сыграла с Фредди Принце-младшим — своим мужем.

Сара Мишель появилась в этот раз на мероприятиях как гостья. Она носила мини-платье от Oscar de la Renta из коллекции 2025 года, которое было очень необычного дизайна, ведь сшито как будто из крылышек бабочки. На самом деле каждая деталь наряда была пришита вручную и имела сложную вышивку с градиентом.

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Образ актриса дополнила оранжевым клатчем-коробкой и туфлями на каблуках такого же цвета. Волосы Геллар были собраны и уложены в романтическую прическу.

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Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Фредди Принц-младший тоже вышел для фото и был одет в тот день в темно-синий костюм свободного фасона, который носил с футболкой и лоферами.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший / © Associated Press

Также недавно было объявлено об еще одном перезапуске — планируется продолжение сериала «Баффи — истребительница вампиров», в котором Сара Мишель сыграла главную роль и прославилась. Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press