ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
190
Время на прочтение
2 мин

Надела платье в виде британского флага: Наоми Кэмпбелл посетила благотворительный "Розовый бал" в Лондоне

Модель продемонстрировала свой патриотизм и отдала дань уважения покойному другу, который сделал значимый вклад в развитие британской моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

В Лондоне решили устроить свой ответ на знаменитый нью-йоркский Met Gala — в Британском музее стартовал первый «Розовый бал». Мероприятие провели для сбора средств для поддержания искусства, моды и культуры. Вечер, организованный филантропом Ишей Амбани — дочерью индийского миллиардера — был посвящен выставке лондонского музея «Древняя Индия: живые традиции». Среди гостей появилась британская суперзвезда Наоми Кэмпбелл — супермодель 90-х и скандальная личность.

Она надела на гламурный светский вечер платье в виде британского флага, созданное Александром Маккуином, которое он разработал, когда был креативным директором Модного дома Givenchy. Платье было частью коллекции 2000 года. Это была предпоследняя кутюрная работа Маккуина для бренда в котором он работал с 1996 по 2001 год.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

В наряде удачно подобранное в цветах, а выделялось оно асимметричным вырезом, облегающим лифом и длинным, эффектным шлейфом. Платье выполнено из кружева, создающего легкую прозрачность. Кэмпбелл дополнила образ темно-синим макияжем глаз, прямыми волосами и минималистичными бриллиантовыми украшениями.

Первый Бал в розовом цвете — инициатива нового, ориентированного на знаменитостей директора музея Николаса Каллинэна. Стоимость билета составляла 2,000 фунтов стерлингов, а всего было собрано 1,6 млн фунтов стерлингов на международные партнерства.

Среди гостей также появились сестры Спенсер — племянницы принцессы Дианы и бывший премьер-министр страны Риши Сунак с женой. Принцессы Евгения и Беатрис тоже должны были присутствовать на мероприятии, но отказались от него после новых разоблачений, касающихся отношений их отца принца Эндрю с Джеффри Эпштейном.

Богиня подиума - Наоми Кэмпбелл (50 фото)

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе L’Oreal / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл во время показа Versace в 1996 году / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл на показе Valentino Spring Summer 2019 в Париже / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл и Дебби фон Бисмарк / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
190
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie