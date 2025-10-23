Надела платье в виде британского флага: Наоми Кэмпбелл посетила благотворительный "Розовый бал" в Лондоне

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

В Лондоне решили устроить свой ответ на знаменитый нью-йоркский Met Gala — в Британском музее стартовал первый «Розовый бал». Мероприятие провели для сбора средств для поддержания искусства, моды и культуры. Вечер, организованный филантропом Ишей Амбани — дочерью индийского миллиардера — был посвящен выставке лондонского музея «Древняя Индия: живые традиции». Среди гостей появилась британская суперзвезда Наоми Кэмпбелл — супермодель 90-х и скандальная личность.

Она надела на гламурный светский вечер платье в виде британского флага, созданное Александром Маккуином, которое он разработал, когда был креативным директором Модного дома Givenchy. Платье было частью коллекции 2000 года. Это была предпоследняя кутюрная работа Маккуина для бренда в котором он работал с 1996 по 2001 год.

В наряде удачно подобранное в цветах, а выделялось оно асимметричным вырезом, облегающим лифом и длинным, эффектным шлейфом. Платье выполнено из кружева, создающего легкую прозрачность. Кэмпбелл дополнила образ темно-синим макияжем глаз, прямыми волосами и минималистичными бриллиантовыми украшениями.

Первый Бал в розовом цвете — инициатива нового, ориентированного на знаменитостей директора музея Николаса Каллинэна. Стоимость билета составляла 2,000 фунтов стерлингов, а всего было собрано 1,6 млн фунтов стерлингов на международные партнерства.

Среди гостей также появились сестры Спенсер — племянницы принцессы Дианы и бывший премьер-министр страны Риши Сунак с женой. Принцессы Евгения и Беатрис тоже должны были присутствовать на мероприятии, но отказались от него после новых разоблачений, касающихся отношений их отца принца Эндрю с Джеффри Эпштейном.