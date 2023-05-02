Надела платье в виде веера: Эмбер Валлетта продемонстрировала полупрозрачный эксклюзивный образ

49-летняя знаменитость пришла на мероприятие в платье от бренда Karl Lagerfeld.

В этом году темой Бала института костюма был Карл Лагерфельд и его вклад в мир моды. Поэтому звездные гости мероприятия надевали вещи, которые должны были как-то почтить память модельера.

Актриса и модель Эмбер Валлетта выбрала белое платье с россыпью черного бисера от бренда Karl Lagerfeld. Наряд был довольно откровенным - верхняя часть была в виде топа на тонких бретельках, а низ состоял из прозрачной юбки с очень длинным шлейфом.

Спереди декольте платья было плиссированной тканью, которая напоминала веер, а живот при этом был обнажен.

Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

Такой образ модель выбрала, поскольку Лагерфельд часто появлялся на публике с вееров руках. Лук она дополнила накидкой.

Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

Волосы звезды украшали декоративные перья, а на ее лице был довольно нежный макияж.

Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

"Мое платье было сшито Анитой с такой тщательностью. Она работала с Карлом 50 лет, интерпретируя его видения. Спасибо всей команде Карла Лагерфельда (особая благодарность главному дизайнеру Хун Киму за воплощение моей мечты в жизнь)", - написала Эмбер на странице в Instagram.

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