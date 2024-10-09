Надела платье в винтажном стиле: красивая Сара Джессика Паркер под прицелом папарацци

59-летняя звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер опять оказалась в центре внимания. Актрису подловили папарацци на Манхэттене, во время съемок сериала "И просто так…".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Паркер продемонстрировала новый наряд, который в этот раз был необычного желто-салатового оттенка. Платье длины миди было выполнено в винтажном стиле, имело рукава три четверти, глубокое декольте и складки на нем. Талия у платья была подчеркнута, а юбку украшали складки.

Надеа платье Сара Джессика в сочетании с туфлями на каблуках, объемной прической и жемчужными серьгами. На плече у нее была большая сумка-шоппер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Это платье актрисы по дизайну и стилю напомнило длинный розовый наряд, в котором ее видели ранее. Вот только тогда на Паркер был наряд розового цвета и с пуговицами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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