Надела платье в винтажном стиле: красивая Сара Джессика Паркер под прицелом папарацци

Известная актриса продолжает работу над сериалом.
59-летняя звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер опять оказалась в центре внимания. Актрису подловили папарацци на Манхэттене, во время съемок сериала "И просто так…".
Паркер продемонстрировала новый наряд, который в этот раз был необычного желто-салатового оттенка. Платье длины миди было выполнено в винтажном стиле, имело рукава три четверти, глубокое декольте и складки на нем. Талия у платья была подчеркнута, а юбку украшали складки.
Надеа платье Сара Джессика в сочетании с туфлями на каблуках, объемной прической и жемчужными серьгами. На плече у нее была большая сумка-шоппер.
Это платье актрисы по дизайну и стилю напомнило длинный розовый наряд, в котором ее видели ранее. Вот только тогда на Паркер был наряд розового цвета и с пуговицами.
мас
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