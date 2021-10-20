Надела платье за 528 долларов: Холли Берри появилась на мероприятии в наряде с декольте

Надела платье за 528 долларов: Холли Берри появилась на мероприятии в наряде с декольте

Звезда фильма "Женщина кошка" обожает наряды с акцентом на декольте.

В Лос-Анджелесе состоялось очередное звездное событие - журнал ELLE вручил награду Women in Hollywood. Проходило мероприятие в новом Музее киноакадемии, а посетило его много знаменитостей, среди которых была и актриса Холли Берри.

Перед камерами 55-летняя звезда позировала в ярком платье от бренда Dundas x Revolve. Наряд был длинным, с принтом пейсли, рукавами фасона "епископ", высоким разрезом сбоку и очень глубоким V-образным декольте.

Свой образ актриса дополнила множеством золотых украшений, сумочкой на цепочке, черными босоножками и высокой прической.

Холли Берри / Associated Press

Стоимость платья, как у Холли, - 528 долларов.

Платье Холли Берри

На мероприятие она пришла в компании своего бойфренда - певца и музыканта Вана Ханта.

Холли Берри / Associated Press

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