Надела платье за 528 долларов: Холли Берри появилась на мероприятии в наряде с декольте

Звезда фильма "Женщина кошка" обожает наряды с акцентом на декольте.
В Лос-Анджелесе состоялось очередное звездное событие - журнал ELLE вручил награду Women in Hollywood. Проходило мероприятие в новом Музее киноакадемии, а посетило его много знаменитостей, среди которых была и актриса Холли Берри.
Перед камерами 55-летняя звезда позировала в ярком платье от бренда Dundas x Revolve. Наряд был длинным, с принтом пейсли, рукавами фасона "епископ", высоким разрезом сбоку и очень глубоким V-образным декольте.
Свой образ актриса дополнила множеством золотых украшений, сумочкой на цепочке, черными босоножками и высокой прической.
Стоимость платья, как у Холли, - 528 долларов.
На мероприятие она пришла в компании своего бойфренда - певца и музыканта Вана Ханта.
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