Надела платье с декольте и жакет красивого оттенка: испанский политик выбрала стильный аутфит

Образ получился современным и очень стильным.
Чаще всего испанского политика Исабель Диас Аюсо можно увидеть в сдержанных нарядах, блузах или жакетах, но вчера она появилась в довольно интересном аутфите, который состоял из двубортного блейзера баклажанового цвета от Zara и белого легкого платья миди с декольте-качелей.
Дополнили этот аутфит стильная объемная прическа, макияж и туфли-лодочки пудрового цвета на 10-сантиметровом каблуке.
Стоит отметить, что образ Исабель Диас Аюсо выглядит очень стильно и современно. Также заметно, что политик любит моду и хочет делать ставку на интересный дизайн в своих нарядах.
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