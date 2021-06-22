Надела платье с декольте и жакет красивого оттенка: испанский политик выбрала стильный аутфит

Образ получился современным и очень стильным.

Чаще всего испанского политика Исабель Диас Аюсо можно увидеть в сдержанных нарядах, блузах или жакетах, но вчера она появилась в довольно интересном аутфите, который состоял из двубортного блейзера баклажанового цвета от Zara и белого легкого платья миди с декольте-качелей.

Дополнили этот аутфит стильная объемная прическа, макияж и туфли-лодочки пудрового цвета на 10-сантиметровом каблуке.

Исабель Диас Аюсо / Getty Images

Стоит отметить, что образ Исабель Диас Аюсо выглядит очень стильно и современно. Также заметно, что политик любит моду и хочет делать ставку на интересный дизайн в своих нарядах.

Исабель Диас Аюсо / Getty Images

Читайте также: В защитной маске и плиссированной юбке: 41-летний испанский политик в стильном луке пришла на стадион

Женщины-политики в красных жакетах (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку