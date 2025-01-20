Надела полупрозрачное бра, которое уже носила: возлюбленная Безоса пришла в смелом луке на инаугурацию

Она и Безос наблюдали, как Трамп и новый вице-президент присягали на глазах всего мира в Капитолии в Вашингтоне.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен своим луком довольно сильно удивила, поскольку надела белый костюм от бренда Alexander McQueen, а под него довольно откровенный бра с прозрачными и кружевными элементами.

Образ спутница миллиардера также дополнила теплым пальто, прической-хвостом и украшениями - на ней были лаконичные серьги.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Однако ее костюм не новинка. Ранее Лорен Санчес носила его на саммите Forbes Power Women's Summit 2024, который состоялся 11 сентября в Нью-Йорке.

Лорен Санчес на мероприятии в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Днем ранее, 19 января, Лорен и Безос также посетили вместе светский вечер в Национальном американском музее строительства, который был посвящен инаугурации. На этом мероприятии Лорен продемонстрировала черное платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

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