Надела полупрозрачное платье и украсила волосы крестами: испанская актриса на премьере фильма

26-летняя испанская актриса Милена Смит посетила премьеру фильма "Тин и Тина", которая состоялась в Мадриде. Картина снята в жанре психологического триллера с элементами ужасов, Милена выполняет в фильме одну из главных ролей.

Для мероприятия звезда выбрала необычное платье серо-голубого оттенка от бренда Dolce & Gabbana. Платье было полупрозрачным, приталенным, не имело бретелек. Подол наряд был ассиметричным, а верхняя часть выполнена в виде корсета - характерного элемента для нарядов от Dolce & Gabbana.

Под платье Милена надела шелковое белье - классический бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Также на ней были высокие “оперные” перчатки в тон наряда, и босоножки на каблуках.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Особенно в этом образе привлекала внимание прическа, ведь несмотря на то, что волосы девушки были просто заплетены в косичку, на голове у нее было много заколок с крестами.

Милена Смит / Фото: Getty Images

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