Надела прозрачную водолазку: Селена Гомес блеснула бюстгальтером на улицах Нью-Йорка

Селена Гомес попала в объективы папарацци в Верхнем Вест-Сайде, в Нью-Йорке. Она выглядела стильно.

Певица была одета в коричневый объемный бомбер на молнии и коричневую прозрачную водолазку, в которой она сверкала белым бюстгальтером. Верх Селена скомбинировался с прямыми джинсами с коричневым замшевым поясом. Обута она была в черные туфли-лодочки на шпильках.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Гомес распустила волосы, сделала макияж с персиковым блеском на губах и украсила уши золотыми серьгами. В руке звезда несла черную сумку.

Напомним, Селена Гомес на премию "Оскар" надела гламурное платье от бренда Ralph Lauren. Наряд оттенка розового золота был полностью расшит камнями и бисером, плечи были открыты, а глубокое декольте подчеркнуто красивым фигурным вырезом.

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