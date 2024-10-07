Надела прозрачный латекс и сделала "тату": Крисси Тейген показала результат хорошо проведенного времени

Ее наряд смотрелся необычно. Но как оказалось, на мероприятии Крисси сделала одну ошибку.

Модель, предпринимательница и многодетная мать Крисси Тейген посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Она появилась на красной дорожке в довольно необычном луке который был сшит из латекса.

Крисси сочетала черное боди с бежевой прозрачной юбкой. Этот наряд был от бренда Alaia.

Необычный наряд модель дополнила черным клатчем, сетчатыми туфлями от Alaia и несколькими золотыми украшениями от бренда Saint Laurent. Также Крисси сделала объемную прическу и нежный макияж.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

"Полностью в латексе. Это сложно. Во-первых, я пошла на фестиваль Chain Fest и вернулась домой с этим. Это татуировка White Castle (ресторан гамбургеров - ред.) на пояснице. А потом я узнала, что она держится восемь дней. У меня есть татуировка White Castle на пояснице, которая держится восемь дней. О, Боже.", - сказала Тейген.

Однако в последнее время она любит удивлять, ведь чего только стоил ее лук одетый на Олимпиаду в Париже. Тогда модель появилась на публике в трендовых вязаных трусах от бренда Chloé, которые носила в сочетании с кардиганом.

Крисси Тейген с мужем в Париже / Фото: Associated Press

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