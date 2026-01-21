ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Надела розовое платье и пригласила семью: Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку с детьми и родителями

Светская львица, певица и диджей посетила премьеру документального фильма о себе Infinite Icon: A Visual Memoir, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис пришла на мероприятие в любимом гламурном образе — розовом длинном вечернем платье. Это был наряд А-силуэта с кейп-рукавами от бренда Tony Ward.

Платье имело складки из ткани на талии и юбке, а также украшено изысканными аппликациями из стразов. Дополнила звезда свой образ высокой прической в стиле выпускницы и перчатками, на которых дублировалась аппликация, как на платье.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Также Пэрис сделала изысканный вечерний макияж в любимом стиле — с блестящими тенями на веках и контуром на губах.

Пришли поддержать на премьере Пэрис ее родные — муж и двое их детей: 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон. Звезда назвала такую поддержку «командой милоты».

Пэрис Хилтон, Картер Рум и их дети — сын и дочь / © Getty Images

Пэрис Хилтон, Картер Рум и их дети — сын и дочь / © Getty Images

Также на мероприятии появились родители Пэрис — 66-летняя мама Кэти и 70-летний отец Ричард.

Пэрис Хилтон с родителями / © Getty Images

Пэрис Хилтон с родителями / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
227
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie