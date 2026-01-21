- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Надела розовое платье и пригласила семью: Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку с детьми и родителями
Светская львица, певица и диджей посетила премьеру документального фильма о себе Infinite Icon: A Visual Memoir, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Пэрис пришла на мероприятие в любимом гламурном образе — розовом длинном вечернем платье. Это был наряд А-силуэта с кейп-рукавами от бренда Tony Ward.
Платье имело складки из ткани на талии и юбке, а также украшено изысканными аппликациями из стразов. Дополнила звезда свой образ высокой прической в стиле выпускницы и перчатками, на которых дублировалась аппликация, как на платье.
Также Пэрис сделала изысканный вечерний макияж в любимом стиле — с блестящими тенями на веках и контуром на губах.
Пришли поддержать на премьере Пэрис ее родные — муж и двое их детей: 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон. Звезда назвала такую поддержку «командой милоты».
Также на мероприятии появились родители Пэрис — 66-летняя мама Кэти и 70-летний отец Ричард.