Надела розовое платье и пригласила семью: Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку с детьми и родителями

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис пришла на мероприятие в любимом гламурном образе — розовом длинном вечернем платье. Это был наряд А-силуэта с кейп-рукавами от бренда Tony Ward.

Платье имело складки из ткани на талии и юбке, а также украшено изысканными аппликациями из стразов. Дополнила звезда свой образ высокой прической в стиле выпускницы и перчатками, на которых дублировалась аппликация, как на платье.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Также Пэрис сделала изысканный вечерний макияж в любимом стиле — с блестящими тенями на веках и контуром на губах.

Пришли поддержать на премьере Пэрис ее родные — муж и двое их детей: 3-летний сын Феникс и 2-летняя дочь Лондон. Звезда назвала такую поддержку «командой милоты».

Пэрис Хилтон, Картер Рум и их дети — сын и дочь / © Getty Images

Также на мероприятии появились родители Пэрис — 66-летняя мама Кэти и 70-летний отец Ричард.