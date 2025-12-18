Надела самую трендовую шубу года: звезда сериала "Очень странные дела" показала, как быть стильной этой зимой

Наталья Дайер / © Getty Images

Даже если вы не поклонница экомеха, а предпочитаете пуховики, куртки или пальто, все равно пушистые шубы ежегодно активно и уверенно становятся одними из главных трендов зимы. Если раньше популярностью пользовались более классические модели меха, то в этом году особенно трендовіми стали очень пушистые модели или из нежного и приятного плюша. Самыми популярными, конечно, стали базовые оттенки: бежевые, коричневые, молочные и черные.

Как носить подобную шубу показала американская звезда — 30-летняя актриса Наталья Дайер, которая сыграла в популярном сериале «Очень странные дела». Она прошлась по Нью-Йорку в объемной шубе из длинного эко-меха роскошного молочного оттенка. У модели ее верхней одежды был широкий воротник и длинные рукава.

Наталья Дайер / © Getty Images

Свою шубу Наталья носила в сочетании с серой мини-юбкой с разрезом на подоле, а также дополнила не очень зимней обувью, но однозначно эффектной — белыми босоножками со шнуровкой. Также лук актрисы дополнили очки и небольшая черная сумка, которую она несла в руке.

Наталья любит на публике быть оригинальной. Например, на премьеру последнего сезона сериала «Очень странные дела» она пришла в асимметричном красном платье от Vivienne Westwood, которое сочетало в себе много разных оттенков красного, имело драпировку и длинный шлейф. Сборку наряд также украшало два черніх банта — на талии и плече.