Надела самые модные кроссовки года: Кэти Холмс сходила на шопинг в Нью-Йорке

Актриса Кэти Холмс часто становится мишенью для папарацци, поскольку живет в Нью-Йорке и любит гулять по этому шумному городу без охраны и не прячась за кепками и солнцезащитными очками.

Она надевает в основном простые вещи и не очень заморачивается, хоть и знает, что будет сфотографирована. В большинстве случаев Кэти носит джинсы и удобную обувь.

На одних из последних фото звезда ходила на шопинг. На Кэти в тот день были простые прямые джинсы, короткое оверсайз пальто с заниженными плечами, а также белая шапка. Шею актриса обмотала ярким шерстяным шарфом, надела стильные солнцезащитные очки и завершила образ черными кроссовками Samba от Adidas.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Согласно отчету Lyst - одного из главных маркетплейсов и приложений о моде - модель Samba от Adidas - стали кроссовками года. Эта обувь является любимой среди знаменитостей и влиятельных лиц. Из популярных среди футболистов кроссовок модель превратилась в хит. И именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.

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