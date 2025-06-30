Надела сапоги в жару: молодая девушка Ди Каприо удивила образом в Венеции

Виттория Черетти / © Getty Images

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27-летняя девушка надела лаконичное летнее винтажное платье, которое было выполнено в интересном дизайне — верх был вязаным, под грудью платье украшали розы из шифона, а юбка была нежной и свободной.

Этот наряд Виттория дополнила солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами, золотыми часами Cartier и сумкой Hermès, которая называется Birkin Cargo. Ручку сумки она украсила черно-белым платком в принт.

Виттория Черетти / © Getty Images

Но больше всего в ее образе удивила обувь, ведь для жаркого дня в Италии модель решила обуть черные массивные сапоги с пряжками.

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Виттория Черетти / © Getty Images

Днем ранее Виттория хорошо провела время на вечеринке 55-летней Лорен Санчес и 61-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса. В последний день торжеств, по случаю своей роскошной свадьбы, пара решила устроить пижамную вечеринку под названием Dolce Notte («Сладкая ночь»). Модель появилась на ней в прозрачном платье Dolce & Gabbana, котрое порвалось.

Виттория Черетти показала свое порваное платье после вечеринки Безоса / © instagram.com/vittoria

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images