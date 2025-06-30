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- Шоу-бизнес
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Надела сапоги в жару: молодая девушка Ди Каприо удивила образом в Венеции
Итальянская модель и возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — попала под прицел папарацци на пирсе в Венеции, когда шла к своему водному такси.
27-летняя девушка надела лаконичное летнее винтажное платье, которое было выполнено в интересном дизайне — верх был вязаным, под грудью платье украшали розы из шифона, а юбка была нежной и свободной.
Этот наряд Виттория дополнила солнцезащитными очками, украшениями с бриллиантами, золотыми часами Cartier и сумкой Hermès, которая называется Birkin Cargo. Ручку сумки она украсила черно-белым платком в принт.
Но больше всего в ее образе удивила обувь, ведь для жаркого дня в Италии модель решила обуть черные массивные сапоги с пряжками.
Днем ранее Виттория хорошо провела время на вечеринке 55-летней Лорен Санчес и 61-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса. В последний день торжеств, по случаю своей роскошной свадьбы, пара решила устроить пижамную вечеринку под названием Dolce Notte («Сладкая ночь»). Модель появилась на ней в прозрачном платье Dolce & Gabbana, котрое порвалось.