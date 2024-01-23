Надела шерстяное мини-платье: Клаудия Шиффер посетила презентацию фильма с мужем

Супермодель 90-х Клаудия Шиффер посетила мероприятие в Лондоне - специальный закрытый показ фильма "Аргайл" - шпионского комедийного боевика. Картина является экранизацией одноименного романа Элли Конвей. В главных ролях появится Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард и Брайан Крэнстон. Кинопремьера назначена на 2 февраля 2024 года, после чего фильм выйдет на Apple TV+.

Режиссером фильма Мэттью Вон - муж Шиффер, поэтому она пришла на мероприятие, чтобы его поддержать. Пара сфотографировалась вместе в специально отведенной фотозоне, которая была выполнена в виде больших книг.

Для мероприятия модель надела шерстяное синее мини-платье с длинными рукавами, которое дополнила плотными черными колготками и сумкой Chanel на длинной цепочке. Волосы она распустила, а также сдела лаконичный дневной макияж. Завершали образ Клаудии золотые украшения и обувь на каблуках.

Мэттью Вон был одет более просто, поскольку сочетал куртку, джинсы и кепку. На шее у него был яркий шарф.

Клаудия Шиффер и Мэттью Вон / Фото: Getty Images

Пара в отношениях с 2002 года. Они поженились после 16 месяцев знакомства. У супругов трое детей: сын - Каспар и две дочери — Клементина и Козима Вайолет.

Также, судя по постеру к фильму, в нем снялся кот Шиффер по имени Чип.

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