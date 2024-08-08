Надела шляпку с вуалью и белое пальто: как выглядела Мадонна в день крещения своего сына Рокко

Мероприятие проходило в Шотландии и было довольно скромным, хоть на нем и присутствовали некоторые знаменитые друзья пары.

11 августа 2000 года у американской суперзвезды Мадонны родился сын от британского режиссера Гая Ричи. Малыша назвали Рокко, но он появился на свет на месяц раньше, чем планировалось. О пополнении в семье 24 года тому назад сообщили представители знаменитостей.

"Английский кинорежиссер Гай Ричи и Мадонна рады объявить о рождении их сына Рокко Ричи 11 августа 2000 года", - говорится в заявлении. "Очень счастливые мать, отец и сестра Лурдес находятся в целости и сохранности в неизвестном месте". Малыш родился всего за несколько дней дня рождения Мадонны, которое она празднует 16 августа. Где рожала певица не сообщалось, но многие предполагали, что это была Америка, возможно какая-то из клиник Лос-Анджелеса, где она рожала дочь, поскольку ранее в интервью Мадонна сказала, что ей не нравятся клиники в Великобритании, где она в то время жила с мужем.

"Да ладно, вы были в больницах в Англии? Они старые и викторианские". Также она призналась, что ей не нравится мысль об осложнениях, вызванных родами в чужой стране. "Всегда странно находиться в больницах, ходить к врачам в другой стране, поскольку у всех немного другой способ справляться с вещами".

Спустя несколько месяцев звезда показала малыша - 21 декабря пара крестила сына в Шотландии, в Дорнохском соборе, сообщало издание ABC News.

Мадонна и Гай Ричи с сыном / Фото: Associated Press

Мадонна, которой тогда было 42 года, надела на крестины кремовое пальто длиной до щиколотки, волосы собрала в аккуратный пучок и надела шляпку с вуалью. Уши и запястья она украсила драгоценностями. Ричи, которому тогда было 32 года, появился на церемонии в длинном черном пальто. Отец нес малыша Рокко, которого они закутали в белое церемониальное покрывало с кружевом, чтобы защитить его от холода, и надели ему шапочку с ушками и костюм белого цвета.

Мадонна и Гай Ричи с сыном / Фото: Associated Press

Церемония была простой и скромной и на преграде не стало то, что родители были разных религий: Мадонна - католичка, а Гай - протестант.

Мадонна и Гай Ричи с сыном / Фото: Associated Press

Гай Ричи с сыном / Фото: Associated Press

На следующий день - 22 декабря 2000 года - они поженились в замке Скибо в Шотландии. К сожалению брак завершился в 2008 году. Сегодня Рокко - модель, актер и талантливый художник.

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