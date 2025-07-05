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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

Надела шляпку, украсила волосы сеткой, но не сделала маникюр: Кара Делевинь с неопрятными ногтями на свадьбе

Звезда попала под прицел папарацци после церемонии в соборе Святого Павла.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

5 июля в Лондоне состоялась звездная свадьба — замуж вышла 50-летняя певица Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из культовой британской поп-группы Spice Girls. Ее мужем стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года.

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Мел Би и Рори Макфи / © Getty Images

Гостьей мероприятия стала известная британская модель, актриса и представительница известной аристократической семьи — Кара Делевинь. Девушка появилась на празднике в маскульнном наряде — черном брючном костюме, который носила с белой классической рубашкой и черным шелковым галстуком.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Также Кара дополнила образ соломенной шляпкой, солнцезащитными очками и украсила волосы черной кружевной сеточкой.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Но вот о чем она не подумала так это о маникюре, ведь черный лак на ногтях Кары практически полностью облез и выглядел неопрятно. Но, возможно, такой гранж-маникюр был частью ее образа.

Маникюр Кары Делевинь / © Getty Images

Маникюр Кары Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь / © Credits

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь и Эшли Бенсон / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
287
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