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- Шоу-бизнес
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Надела шляпку, украсила волосы сеткой, но не сделала маникюр: Кара Делевинь с неопрятными ногтями на свадьбе
Звезда попала под прицел папарацци после церемонии в соборе Святого Павла.
5 июля в Лондоне состоялась звездная свадьба — замуж вышла 50-летняя певица Мелани Браун, которую многие больше знают как Мел Би из культовой британской поп-группы Spice Girls. Ее мужем стал стилист-парикмахер Рори Макфи, с которым она в отношениях с 2018 года.
Гостьей мероприятия стала известная британская модель, актриса и представительница известной аристократической семьи — Кара Делевинь. Девушка появилась на празднике в маскульнном наряде — черном брючном костюме, который носила с белой классической рубашкой и черным шелковым галстуком.
Также Кара дополнила образ соломенной шляпкой, солнцезащитными очками и украсила волосы черной кружевной сеточкой.
Но вот о чем она не подумала так это о маникюре, ведь черный лак на ногтях Кары практически полностью облез и выглядел неопрятно. Но, возможно, такой гранж-маникюр был частью ее образа.