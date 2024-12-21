Надела слишком длинные брюки: Джессика Честейн выбрала неудачный наряд

47-летнюю актрису Джессику Честейн заметили папарацци в Нью-Йорке, где она была ведущей на светском мероприятии, посвященному недавно вышедшему музыкальному фильму "Wicked: Чародейка".

Она надела в тот день наряд бежевого цвета и несколько украшений с бриллиантами.

Ее образ включал креативный комбинезон с рукавами три четверти, открытыми плечами и множеством складок на топе. Под ним она носила еще одну довольно оригинальную вещь - топ из тонкого капрона, который был в бежевом цвете. У этого топа рукава были значительно длинее, чем у комбинезона, поэтому выглядывали, как манжеты и также была высокая горловина.

Также Честейн надела очки в круглой оправе, сделала укладку с локонами и яркий гламурный макияж. Но какая обувь была на звезде рассмотреть не удалось, ведь ее брюки были слишком длинными и аж волочились по полу.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Ранее штанины также подвели известного немецкого инфлюэнсера Леони Ханне. Она посетила шоу бренда Elie Saab, во время Недели моды, на котором бренд презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025. Леони тогда появилась тоже в слишком длинных брюках, которые запачкались.

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Честейн (58 фото)