Надела слишком простое платье: Сиара на мероприятии в Нью-Йорке

Ее образ был красивым, но выделялся на фоне других нарядов.

Певица Сиара посетила церемонию в Нью-Йорке - Премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion Awards) - одну из самых престижных наград в области моды. Перед фотографами звезда появилась в черном обтягивающем платье от бренда Tom Ford, которое эффектно подчеркивало ее фигуру.

Сиара / Associated Press

Дополнили этот наряд бархатный корсет и туфли с открытым мысом, тоже из бархата. Прическа у певицы была в виде высокого объемного пучка, а две прядки волос красиво ниспадали на ее лицо. Макияж тоже был эффектным: черные тени на глазах и нежная спокойная помада на губах.

Сиара / Associated Press

Но платье Сиары изрядно выделялось на фоне нарядов других звезд, которые пришли на мероприятие, и выглядело довольно просто. Например, образы Зендаи, Дрю Бэрримор и Ани Тейло-Джой получились более запоминающимися, хотя, конечно же, не такими сексуальными.

Зендая / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Дрю Бэрримор / Associated Press

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