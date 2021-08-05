Надела слишком тесное платье: танцовщица из клипов Sia удивила нарядом от Valentino

Несмотря на стильный фасон, платье знаменитости было ей немного мало.

18-летняя танцовщица Мэдди Зиглер, которая прославилась благодаря совместной работе с певицей Sia, попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушку сфотографировали, когда она куда-то направлялась по своим делам, но вот внимание привлекло платье Мэдди. Мини-сарафан от Valentino действительно ей шел, но фасон наряда явно не самый удачный, ведь декольте очень сильно передавило ее грудь и смотрелось аномально.

Но в целом образ был красивым и Зиглер дополнила его модной черной сумкой BY FAR и ювелирными украшениями от Jennifer Fisher. Волосы девушка накрутила от корней легкими локонами, а вот на ногах у нее были высокие белые носки и черные туфли.

Мэдди Зиглер / Getty Images

Напомним, что помимо съемки в клипах Sia, Мэдди еще много лет снималась в реалити-шоу "Мамы в танце", озвучивала несколько мультперсонажей, работала моделью и участвовала в танцевальных шоу. Сейчас девушка занялась актерством и уже начала съемки в нескольких проектах. В частности в этом году мы увидим ее в фильмах West Side Story и The Fallout. Также она регулярно снимается для различных брендов.

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