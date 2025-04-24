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- Шоу-бизнес
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Надела слишком тесный топ: Флоренс Пью выбрала неудачный наряд для фотосессии
Фасон топа, который носила актриса, выглядел слишком тесным.
Актриса Флоренс Пью посетила фотосессию посвященную премьере фильма фильму «Громовержцы», которая состоялась Лондоне. Перед камерами она позировала в черном кожаном наряде от бренда Francesco Murano из коллекции весна-лето 2025.
Однако с этим образом стилисты актрисы что-то слишком намудрили, поскольку топ настолько сильно пережимал грудь Флоренс, что казалась буд-то ей трудно дишать.
Также в луке присутствовала юбка с высокой посадкой, которую украшал разрез. Образ дополнили туфли-лодочки от Christian Louboutin и украшения с камнями от Engelbert Cross.
Флоренс сделали стильную прическу с зачесанными назад волосами, которая смотрелась круто в сочетании с кожаным нарядом и подчеркивала черты лица девушки. Ее макияж был лаконичным.
На некоторых фото в образ актриса добавляла очки с овальными линзами, которые были от бренда Karen Wazen.
Днем ранее на премьеру фильма она пришла в черном полупрозрачном платье от Elie Saab. Это было платье из коллекции осень-зима 2024, которое Флоренс дополнила украшениями от Ara Vartanian jewelry.