Надела слишком тесный топ: Флоренс Пью выбрала неудачный наряд для фотосессии

Флоренс Пью / © Associated Press

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Актриса Флоренс Пью посетила фотосессию посвященную премьере фильма фильму «Громовержцы», которая состоялась Лондоне. Перед камерами она позировала в черном кожаном наряде от бренда Francesco Murano из коллекции весна-лето 2025.

Флоренс Пью / © Associated Press

Однако с этим образом стилисты актрисы что-то слишком намудрили, поскольку топ настолько сильно пережимал грудь Флоренс, что казалась буд-то ей трудно дишать.

Флоренс Пью / © Associated Press

Также в луке присутствовала юбка с высокой посадкой, которую украшал разрез. Образ дополнили туфли-лодочки от Christian Louboutin и украшения с камнями от Engelbert Cross.

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Флоренс сделали стильную прическу с зачесанными назад волосами, которая смотрелась круто в сочетании с кожаным нарядом и подчеркивала черты лица девушки. Ее макияж был лаконичным.

Флоренс Пью / © Associated Press

На некоторых фото в образ актриса добавляла очки с овальными линзами, которые были от бренда Karen Wazen.

Флоренс Пью / © Associated Press

Днем ранее на премьеру фильма она пришла в черном полупрозрачном платье от Elie Saab. Это было платье из коллекции осень-зима 2024, которое Флоренс дополнила украшениями от Ara Vartanian jewelry.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press