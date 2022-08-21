Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела смешны штаны и пошла на шопинг: что делала Дженнифер Гарнер в день свадьбы бывшего с Лопес

Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надела смешны штаны и пошла на шопинг: что делала Дженнифер Гарнер в день свадьбы бывшего с Лопес

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Бен Аффлек утверждает, что они с бывшей женой и матерью его троих детей Дженнифер Гарнер лучшие друзья. Но тем не менее, приглашение на свадьбу бывшего Гарнер проигнорировала.

Двумя самыми обсуждаемыми событиями после свадьбы Аффлека и Лопес стало отсутствие на торжестве брата Аффлека и его бывшей жены. 

По слухам, Кейси Аффлек не одобрил выбора брата и пропустил церемонию под надуманным предлогом - сослался на неотложные семейные дела. А Дженнифер Гарнер, участие которой в свадьбе точно обсуждалось, отклонила приглашение, объяснив невозможность своего присутствия важными съемками. 

На самом деле, в этот день Дженнифер со своим отцом и бойфрендом Джоном Миллером пошла на шопинг в супермаркет Sam's Club в Чарльстоне. Как пишет TMZ, она была очень дружелюбна... фотографировалась с фанатами и была в хорошем настроении. 

Дженнифер, которая много сделала для спасения Аффлека от алкогольной зависимости, можно понять, теперь он - не ее забота. 

Читайте также: 

Похожие темы:

Следующая публикация