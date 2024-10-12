Надела смокинг-боди: Никола Пельтц затмила мужа Бруклина Бекхэма на вечеринке

Девушка надела очень необычный наряд, который подчеркивал ее стройные ноги.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили вечеринку по случаю запуска соусов Cloud23, которая состоялась в баре Marmont в Лос-Анджелесе. Супруги позировали перед фотографами обнявшись, но все внимание было приковано в наряду Николы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Девушка сделала довольно странный выбор - надела смокинг-боди черного цвета, который сочетала с капроновыми колготками и туфлями Valentino на огромной подошве - это самая любимая обувь Николы, которую она очень часто носит.

Также она дополнила образ высокой прической и сумкой от бренда Coperni. Бруклин же отдал предпочтение черному двубортному костюму и белой футболке.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Cloud23 - это новый проект Бруклина. Ранее свои соусы он презентовал на вечеринке в Лондоне, которую посетили его знаменитые родители Дэвид и Виктория Бекхэм. Мероприятие состоялось вскоре после презентации коллекции весна-лето 2025 Викторией в Париже.

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