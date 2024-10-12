Надела смокинг-боди: Никола Пельтц затмила мужа Бруклина Бекхэма на вечеринке

Девушка надела очень необычный наряд, который подчеркивал ее стройные ноги.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили вечеринку по случаю запуска соусов Cloud23, которая состоялась в баре Marmont в Лос-Анджелесе. Супруги позировали перед фотографами обнявшись, но все внимание было приковано в наряду Николы.
Девушка сделала довольно странный выбор - надела смокинг-боди черного цвета, который сочетала с капроновыми колготками и туфлями Valentino на огромной подошве - это самая любимая обувь Николы, которую она очень часто носит.
Также она дополнила образ высокой прической и сумкой от бренда Coperni. Бруклин же отдал предпочтение черному двубортному костюму и белой футболке.
Cloud23 - это новый проект Бруклина. Ранее свои соусы он презентовал на вечеринке в Лондоне, которую посетили его знаменитые родители Дэвид и Виктория Бекхэм. Мероприятие состоялось вскоре после презентации коллекции весна-лето 2025 Викторией в Париже.
Читайте также:
- Сверкнула плоским животом: Никола Пельтц с мужем Бруклином приехала на шоу Balmain
- Повторил знаменитый образ отца: Бруклин Бекхэм за руку с женой Николой попал под прицел папарацци
- Она в пестром бикини, он – в розовых шортах: Никола Пельтц показала, как отдохнула с мужем Бруклином Бекхэмом