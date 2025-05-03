Надела совершенно прозрачное платье: девушка Леонардо Ди Каприо повторила образ Анджелины Джоли

Виттория Черетти / © Getty Images

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Гламурное мероприятие в Нью-Йорке объединило многочисленных знаменитостей из мира моды, кино и музыки, и все они собрались с целью поддержать благотворительную организацию, основанную 48 лет назад королем Чарльзом. Фонд King’s Trust помогает тысячам молодых людей, сталкивающихся с такими проблемами, как безработица, бедность, проблемы с психическим здоровьем и социальная изоляция, предоставляя им возможности для образования и трудоустройства.

На это ежегодное мероприятие известная модель решила надеть провокационный наряд — совершенно прозрачное шифоновое платье от Saint Laurent. Из-под ее наряда были видны трусы, но при этом было видно, что под ними не было бюстгальтера. Свой образ она дополнила также массивными золотыми браслетами.

Виттория Черетти / © Getty Images

Ранее такое же платье, но не прозрачное, носила кинозвезда Анджелина Джоли. Она продемонстрировала наряд на пирсе в Венеции в прошлом году, куда приехала на кинофестиваль.

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Анджелина Джоли / © Getty Images

Еще такое платье носила дочь актера Джуда Лоу — Айрис.

Айрис Лоу / © Getty Images