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- Шоу-бизнес
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Надела совершенно прозрачное платье: девушка Леонардо Ди Каприо повторила образ Анджелины Джоли
26-летняя модель Виттория Черетти, девушка 50-летнего актера Леонардо Ди Каприо, вышла в свет в прозрачном платье. Она посетила мероприятие Annual Global Gala в Нью-Йорке, коорое проводилось для King’s Trust.
Гламурное мероприятие в Нью-Йорке объединило многочисленных знаменитостей из мира моды, кино и музыки, и все они собрались с целью поддержать благотворительную организацию, основанную 48 лет назад королем Чарльзом. Фонд King’s Trust помогает тысячам молодых людей, сталкивающихся с такими проблемами, как безработица, бедность, проблемы с психическим здоровьем и социальная изоляция, предоставляя им возможности для образования и трудоустройства.
На это ежегодное мероприятие известная модель решила надеть провокационный наряд — совершенно прозрачное шифоновое платье от Saint Laurent. Из-под ее наряда были видны трусы, но при этом было видно, что под ними не было бюстгальтера. Свой образ она дополнила также массивными золотыми браслетами.
Ранее такое же платье, но не прозрачное, носила кинозвезда Анджелина Джоли. Она продемонстрировала наряд на пирсе в Венеции в прошлом году, куда приехала на кинофестиваль.
Еще такое платье носила дочь актера Джуда Лоу — Айрис.