Надела сразу два пальто и шляпу: Синтия Эриво в ансамбле цвета бургунди вышла в свет
Актриса сейчас активно занимается промокампанией фильма "Wicked: Чародейка. Часть 2", в которой она сыграла главную роль.
Синтия Эриво в очередной раз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке и продемонстрировала стильный образ.
На звезде был ансамбль цвета бургунди от бренда Max Mara. Она была одета сразу в два пальто — одно из которых подпоясала красным кожаным поясом.
Лук Эриво дополнила свитером с высокой горловиной, трикотажными лосинами и шляпой. Обута она была в бордовые ботильоны, украшенные стразами, на высоких платформах и каблуках.
Синтия сделала макияж с пышными ресницами, украсила уши серьгами-кольцами, а шею — цепочкой с подвеской в виде бабочки.